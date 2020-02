Tallink jääb koroonaviiruse tõttu ilma rohkem kui kümnest tuhandest Hiina turistist

"Pärast seda, kui Hiina keelustas hiinlaste grupireisid 25.-26.jaanuari kanti, siis tühistati ka meie laevadel ja hotellides alates 27. jaanuarist kõik hiinlaste grupibroneeringud, mis olid tehtud veebruariks ja märtsiks," kinnitas Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

"Lisaks on käesoleva nädala jooksul tulnud uudised, et Eesti saatkond Hiinas on lõpetanud turismiviisade väljastamise hiinlastele ning alates eilsest tühistas Finnair kõik lennud mandri-Hiinasse ja Hiinast kuni 29.veebruarini. Sellel on kindlasti lähiajal hiina reisijate arvule ka oma mõju."

Katri Lingi sõnul on kõigil Tallinki liinidel kokku tühistatud ligikaudu 11 000 hiina reisijate broneeringut veebruari ja märtsikuus, mis on umbkaudu 0,1% reisijate koguarvust aastas. Seda, kas firma käekäiku mõjutavaid tühistamisi järgneb ka pärast märtsi ja kas siis on Tallinki plaanis midagi oma äritegevuses muuta, Link öelda ei osanud.

"Hoiame olukorral silma peal ja teeme otsuseid teiste kuude osas jooksvalt. Madalhooajal, milles me praegu oleme, on meil hiina ja Aasia reisijaid laiemalt nagunii vähem, seega mõju ettevõttele pole praegusel hetkel suur."