Tallink jätkab menukaid Turu-Tallinna ja Helsingi-Riia reise ka sügistalvel

Helsingi-Riia-Helsingi liini väljumised laevaga Silja Serenade toimuvad kuni 2021. aasta jaanuarikuuni ja Turu-Tallinna-Turu liinil laevaga Baltic Queen on planeeritud väljumised kuni 2021. aasta märtsikuu lõpuni.

Tuginedes ettevõtte klientide tagasisidele on nimetatud sellesuvised ajutised liinid väga hästi vastu võetud.

Helsingi-Riia ja Turu-Tallinna liinid pakuvad võimaluse reisijatel planeerida nii ühepäevaseid merereise sihtkoha vaatamisväärsustega tutvumiseks kui ka mitmepäevaseid reise Eestis, Lätis ja Soomes.

"Meil on väga hea meel, et mõlemad sellesuvised otsereisid on saanud sooja vastuvõtu osaliseks ja pälvinud palju positiivset tagasisidet meie klientidelt. Turu ning Turu piirkonna inimesed on juba ammu avaldanud soovi ja oodanud kaua selle otseliini avamist. Otsereisid Helsingist Riiga ettevõtte ühel kõige muljetavaldavamal laeval Silja Serenade pakuvad aga head võimalust avastada Riiat päevakruiisina või planeerida pikem puhkus Riias ja Lätis, mis on paljudele meie reisijatele küllaltki uus ja põnev sihtkoht," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

"Arvestades olukorda, mis hetkel turismisektoris valitseb, soovime olla paindlikud ja pakkuda oma klientidele meelepäraseid ja elamusterohkeid reisivõimalusi, avastamaks ohutult lähipiirkonna huvitavaid sihtkohti, nautides mõnusat merereisi kaunil Läänemerel, ning Eesti ja Läti turismisektorile võimalust kriisist taastuda," kinnitas Nõgene.

Reisid Helsingist Riiga ettevõtte laeval Silja Serenade väljuvad sügisperioodil Helsingist kolm korda nädalas kolmapäeviti, reedeti ja pühapäeviti. Esimene väljumine sügishooajal toimub 30. augustil 2020 ja viimane väljumine Riiast 9. jaanuaril 2021.

Iganädalased reisid Turust Tallinna ettevõtte laeval Baltic Queen väljuvad reedeti, lisareisid toimuvad sügisesel koolivaheajal kolme väljumisega nädalas, ning jõulude ja aastavahetuse perioodil 21. detsembrist kuni 10. jaanuarini 2021, koguni ülepäeviti. Esimene sügishooaja väljumine toimub Turust 28. augustil 2020 ja väljumised on plaanis kuni tuleva aasta märtsi lõpuni. Esialgu saab pileteid osta Turu-Tallinna reisidele kuni 10. jaanuarini 2021, piletimüük 2021. aasta märtsikuu lõpuni avatakse järk-järgult lähiajal.