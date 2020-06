Tallink jõudis Kredexiga laenulepinguni

Laenulimiidi ulatus on 100 miljonit eurot ning laen on lubatud kasutusele võtta 10-40 miljoni euro suuruste osade kaupa.

Kolmeaastase tähtajaga laenu intressimäär on 12 kuu Euribor + 2%. Laenu tagatiseks on hüpoteegid viiele ettevõttele kuuluvale laevale olemasolevate kreeditoride taga olevale järjekohtadele. Laenuleping jõustub pärast tagatislepingute sõlmimist.

Lisaks KredExiga sõlmitud laenulepingule, jõustusid üle-eelmisel reedel ka Tallink Grupi ning kontserni partnerpankade vahel sõlmitud kokkulepped ettevõttele maksepuhkuse andmiseks juba varasemalt olemasolevate laenude põhiosamaksetest aastaks 2020 61 miljoni euro ulatuses. Laenude maksetähtajad ning intressimäärad kokkuleppe kohaselt ei muutu. Kokkulepe suurendab kontserni likviidsust märkimisväärselt ning tagab ettevõttele piisava käibekapitali tänastes keerulistes tingimustes.

„Laenulepingu sõlmimine KredExiga ning maksepuhkuse kokkulepped ettevõtte kreeditoridega loovad Tallink Grupile head eeldused koroonaviirusest tingitud majanduskriisis tegevuse jätkamiseks ning meie põhitegevuse taastamiseks sel aastal,“ kommenteeris kokkuleppeid Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Oleme tänulikud Eesti Vabariigi Valitsusele usalduse ja toetuse eest ning Tallinki partnerpankadele jätkuvalt hea koostöö ja vastutulelikkuse eest praegusel keerulisel ajal. Lisaks tänastele kokkulepetele, tegeleb Tallink jätkuvalt ka täiendavate võimaluste otsimisega, millest tänaseks on realiseerunud arvelduskrediidi limiidi suurendamine Danske pangaga,“ lisas Nõgene.

KredExi juhatuse esimehe Lehar Küti sõnul on kriisi seljatamise võti konstruktiivses koostöös riigi, finantseerijate ja ettevõtjate vahel.

“Kahtlemata on riigi poolt läbi KredExi Tallink Grupile antud laenu puhul tegemist suure summaga, aga see on meie kõigi huvides, et Eesti ettevõtted kriisi võimalikult valutult üle elaksid ja sellest elujõulistena väljuksid. See aitab säilitada töökohti ja riigile maksutulu laekumist. Tallinkile laenu andes ei aita riik ainult üht konkreetset ettevõtet, vaid Eesti majandust laiemalt, kuna Tallink on oluliseks partneriks väga paljudele Eesti ettevõtetele,” ütles Kütt.