Tallink koondab 190 Eesti laevatöötajat

Tallink Grupp teavitas täna Eesti Töötukassat, Eesti Meremeeste Sõltumatut Ametiühingut (EMSA) ja kontserni Eesti lipu all opereerivate laevade töötajaid kollektiivse koondamise protsessi alustamisest. Koondamine puudutab peamiselt laevade teenindavate valdkondade personali ja ametikohti ning koondamisele läheb kuni 190 ametikohta.

Ettevõte on tänaseks meretöötajate koondamisprotsesse alustanud ka Lätis ja Rootsis, kus kokku puudutavad käimasolevad kollektiivse koondamise protsessid kuni 800 töötajat. Ka Rootsis ja Lätis puudutab koondamine peamiselt laevade teenindavat personali. Soomes on enamus töötajaid palgata puhkusel.

„Oleme Eestis suutnud seni vältida meretöötajate koondamist tänu erinevatele meetmetele ning lootusele, et suudame oma operatsioonid taastada kiiremini, kui me seda tänaseks teha oleme saanud. Jätkuvalt on jõus mitmetes riikides osalised reisipiirangud, mis mõjutavad kokkuvõttes majandustulemusi vähemalt järgmise suveni“, kommenteeris otsust Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Paraku on nii, et kriisieelses mahus lähemate kuude jooksul meie tegevus kindlasti ei taastu, mis tähendab ka seda, et meil pole kõikidele tänastele kontserni töötajatele senises mahus tööd pakkuda. Seega, oleme me pidanud oma personalivajadusi ning töövõimalusi põhjalikult hindama ja üle vaatama ning oleme tänaseks jõudnud olukorda, et meil tuleb ka Eesti meretöötajate ridadest kahjuks häid ja töökaid kolleege koondada. Säästmaks Eesti personali suuremast koondamisest, teeme osadele meretöölepinguga töötavatele kolleegidele ettepaneku vähendada ajutiselt töökoormust ja tasu 20% võrra. Turunõudluse taastumisel saame koormust ja tasu taas suurendada. Kokkuleppeid pakume sügis-talv-kevad perioodiks,“ sõnas Nõgene.

„Koondatavate koguarvu oleme saanud Eestis hoida teistest riikidest madalamal ka tänu Vabariigi Valitsuse otsusele, mille tulemusel ühtlustub osaliselt lähiriikide vahel meretööliste maksusüsteem. Ilma selle meetme rakendamiseta oleks koondamise vajadus Eestis suurem. Meetme teke on aidanud Eesti töökohti rohkem säästa.“