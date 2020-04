Tallink koondab hotellides 130 inimest. Juht kinnitab: meretöölisi koondamised hetkel ei puuduta

Koondamiste tõttu kaob TLG Hotellides 130 töökoha ringis Eestis ja Lätis. Lisaks on grupi juhtkond kriitiliselt hinnanud Grupi ülejäänud kaldapersonalivajadusi järgneva 6-12 kuu perspektiivis ning üksikute ametikohtade koondamist on oodata ka teistes grupi ettevõtetes ja osakondades, mille ressursivajadused on muutunud olukorras tunduvalt vähenenud.

Tallinki hotellidest on tänaseks piiratud ulatuses avatud vaid Tallink Express hotell ning ettevõtte juhtide hinnangul võtab majutussektori taastumine pärast kriisi vähemalt aasta või poolteist, seega on ka hotellide ressursivajadused sel perioodil kindlasti väiksemad senisest.

"Oleme täna olukorras, kus pidime väga kiiresti ning samal ajal väga konstruktiivselt ja ettenägelikult hindama oma järgmise 6 kuu kuni aasta ressursivajadusi, teadmata hetkel täpselt, mida järgmised kuus kuud kuni aasta meile tegelikkuses toovad," kommenteeris otsuseid Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

"Tänase seisuga oleme me kogu Tallink Grupi ulatuses otsustanud vähendada töökohti valdkondades, kus meie tegevus on märgatavalt aeglustunud või tänasel hetkel täielikult peatunud. Osad koondatavatest ametikohtadest on hetkel vakantsed ning need jätame praegu täitmata, seega tegelik tänaste töötajate arvu vähenemine ei ole ulatuslik."

"Jah, valitsus on loonud tööandjaid toetava meetme, mis on ettevõttele suureks abiks järgmise kahe kuu vältel ning me lootsime, et meetmed võimaldavad meil kõik töökohad säilitada. Oleme seda teinud enamuse töökohtade osas ning koondamised ei puuduta hetkel Tallinki suurimat töötajate segmenti - meretöölisi. Peame aga vaatama kaugemale ette ning kuna turu taastumine võtab aega kaua, ei ole meil täna võimalik jätkata sama koosseisuga nagu enne kriisi," lisas Nõgene.