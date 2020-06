Tallink koondab jälle. Tuntud hotellis hakkavad suured renoveerimistööd

Seoses planeeritud remondiga ning koroonaviirusest tingitud muutunud turismiolukorra ja vähenenud klientide arvu tõttu Tallink Hotelsi hotellides, on Tallink Grupi tütarettevõte Tallink Hotels alustanud keti Eesti hotelli töötajate hulgas täiendavat koondamisprotsessi. Protsessi tulemusel koondatakse lisaks juba selle aasta aprillikuus koondatud hotellitöötajatele veel ligemale 60 Eesti hotellide töötajat.

„Vanas kuulsa Teenindusmaja hoones paiknev Tallink City hotell on uuenduskuuri oodanud juba mõnda aega ning praegune majanduse ja turismi olukord on tekitanud meie jaoks ootamatult võimaluse hotelli remondiga juba sel aastal alustada, et siis järgmise aasta kõrghooajaks taas värskelt uksed avada. Loodame, et taasavamise ajaks on viirus globaalselt täielikult seljatatud ja meie kõigi jaoks vaid halb mälestus 2020. aastast, reisimisvõimalused taas mitmekesistunud ja inimeste julgus reisida taastunud ning meil on jälle võimalik oma teenuseid nii meie oma inimestele kui kõigile Eesti külalistele pakkuda nagu varem," lausus Tallink Hotelsi juhatuse liige Ave Svarts.

„Kuigi tänaseks on mitmete riikide kodanikel juba võimalik Eestisse taas reisida, läheb broneeringumahtude taastumisega meie hotellides veel kindlasti aega ning sel suvel ei räägi me veel kindlasti sellistest mahtudest nagu me aasta algul planeerisime ja millega arvestasime. Seetõttu oleme me viimastel kuudel olnud sunnitud vastu võtma vägagi raskeid otsuseid oma tublide töötajate osas ning peame ka praegu astuma veel ühe sammu oma koosseisu vähendamiseks. Ükski selline otsus ei sünni praegusel ajal kergelt, kuid tuleviku ja jätkusuutlikkuse tagamise eesmärgil tuleb meil neid siiski astuda," lisas Svarts.

Tallink City hotell on täna Eestis kehtinud eriolukorra tõttu jätkuvalt suletud ning hotelli avamise osas sel suvel tehakse otsus siis, kui reisipiiranguid leevendatakse täiendavalt meie naaberriikides ning turismireisijate arv näitab taas mõningast kasvu. Seni jätkab Tallinnas opereerimist Tallink Express hotell ning tehakse ettevalmistusi lähinädalatel külaliste arvust lähtuvalt Tallink Spa & Conference hotelli taasavamiseks. Alates sellest esmaspäevast, 1. juunist on Riias klientidele taasavatud Tallink Hotel Riga.