Tallink likvideerib Soomes sadakond töökohta

Tallink Silja ütles pressiteate vahendusel, et koroonakriisist põhjustatud reisipiirangute tõttu on vähenenud ka laevaliiklus, kirjutab Yle. „Me peame tegema ka struktuurseid muudatusi ning ettevõtet reorganiseerima,” põhjendas Tallink Silja tegevjuht Margus Schults, mis selle otsuse taga on.

Tallink Silja läbirääkimised ametiühinguga puudutasid kokku 370 kaldaoperatsioonide töötajat, kes on Soomes ettevõtte palgal. „Tallink Silja nimel ütlen, et mul on väga kahju, et me peame need töökohad likvideerima. Kahjuks aga ei suuda me tagada neile senisel kujul tööd, kuna maailm meie ümber on muutunud,” ütles Schults pressiteate vahendusel.