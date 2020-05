Tallink lisab Helsingi suunal väljumisi ja alustab reisidega Ahvenamaale

9.30-12.00 Helsingi-Tallinn 17.00-20.00 Tallinn-Helsingi

Väljaarvatud! 19. -21. juuni (kaasaarvatud) – väljumisi pole



Kriisieelselt Tallinna-Stockholmi liinil opereerinud laev pakub sel suvel head võimalust eestlastele, kes soovivad nautida õhtuse Helsingi pakutavat ning soomlastele, kes soovivad teha kiire päevareisi Tallinnasse.

Silja Europa:

12. juuni– laev alustab opereerimist tavapärases graafikus

Väljaarvatud! 19. -21. juuni (kaasaarvatud) – väljumisi pole



Piletimüük kõikidele lisaväljumistele ja lisalaeva väljumistele avatakse esmaspäeva, 1. juuni jooksul.

Seoses Eesti ja Soome vaheliste reisipiirangute leevendamisega juunikuust, teatas Tallink Grupp ka, et pakub sel suvel juunis ja juulis korra nädalas võimalust reisida Ahvenamaale.

Kaks esimest väljumist Maarianhaminasse toimuvad 19. ja 26. juunil ettevõtte kruiisilaeval Baltic Queen. Väljumiste täpsem ajakava on järgmine:

Väljumine Tallinnast kell 18.00, saabumine Maarianhaminasse järgmisel hommikul kell 9.00

Väljumine Maarianhaminast kell 18.00, saabumine Tallinnasse järgmisel hommikul kell 10.15



„Meil on hea meel, et reisipiirangute leevendamine meie piirkonnas annab meile nüüd võimaluse oma reisijatele pakkuda lühireise naaberriikidesse pärast meie kõigi jaoks väga keerulist aega,“ lausus Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk-Dubout.

„Meie kliendid on öelnud, et soovivad reisida juba sel suvel meie lähiregioonis, kus on ohutu ja turvaline, seega oleme andnud endast parima, et teha kokkuleppeid erinevate sihtkohtadega ning tekitada meie reisijatele erinevaid võimalusi meie naaberriikidesse reisimiseks,“ lisas Mürk-Dubout.