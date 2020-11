Tallink lisab Tallinna-Helsingi liinile väljumisi ja langetab kaubaveo hindu

Otsus täiendavate väljumiste lisamiseks võeti vastu pärast seda, kui Soome Transpordi- ja Kommunikatsiooniamet (TRAFICOM) teatas möödunud reedel, et Eesti ja Soome vahelise kaubavedude kindlustamise hanke on võitnud Tallink Grupp ja Viking Line.

Star teeb alates sellest laupäevast, 28. novembrist, täiendavaid väljumisi laupäeviti järgnevalt:

7.30 väljumine Helsingist

10.30 väljumine Tallinnast

13.30 väljumine Helsingist

„Meil on väga hea meel, et Traficomi otsus on meie jaoks positiivne ning võimaldab meil nüüd väga olulisele Eesti ja Soome vahelisele liinile kaubaveo piisava mahu tagamiseks täiendavaid väljumisi lisada," kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Nagu oktoobris cargo klientidele lubasime, võimaldab Traficomi toetus meil nüüd koheselt ka kaubaveo hinnastust muuta ja viia hinnatase tagasi 1.oktoobri eelsele tasemele," lisas Nõgene.

Stari ülejäänud nädala sõidugraafik jääb samaks ning ettevõtte teine shuttle laev Megastar jätkab opereerimist tavagraafikus.