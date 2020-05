Tallink loodab sel nädalal suurlaenu lepinguga ühele poole jõuda

"Juristid mõlemal pool töötavad laenulepingu draftiga. Eelmisel nädalal saatsime (drafti) omapoolsete kommentaaridega. Esmaspäeval-teisipäeval toimub Kredexiga täiendav vestlus. Usutavasti lähiajal saame selle kohta teha ka börsiteate," põhjendas Tallinki juht Paavo Nõgene, miks riigilt küsitud laenu lepingu vormistamisega nii kaua aega on läinud.

Tema kinnitusel pole vahepeal toiminud ka mingeid muutus laenusummas, see on jätkuvalt 100 miljonit eurot. "Summa on täpselt see, mille valitsus heaks kiitis. Laenuleping on üsna pikk ja detailne dokument, kus seatakse tagatistele pandid ja nii edasi. Mõnevõrra läheb juristidel veel aega, aga põhitingimused on samad ja loodetavasti käesoleval nädalal on enamik punkte võimalik kahepoolselt kokku leppida," lisas Nõgene.

Tallinki juhi sõnul ei ole riigilt saadav laen ainus, mis nad kriisiga hakkama saamiseks on võtnud. "Nagu me oleme öelnud, siis me pole kunagi lootnud, et ainult riik meile laenu annab, oleme ühe sõlmitud laenulepingu ka juba avaldanud, see oli 20 miljoni euro suurune likviidsuslaen Danske pangalt," rääkis Nõgene.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.

