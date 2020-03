Tallink: näeme uute broneeringute vähenemist

Viimastel kuudel on reisid tühistanud ka umbes 20 000 inimest, kelle näol on enamjaolt tegu Hiina turistidega.

„Viiruse leviku tõkestamiseks oleme juba jaanuarikuust saadik rakendanud meetmeid: sealhulgas rangemad hügieeninõuded oma meeskondadele, tõhusam ja tihedam puhastus ja desinfitseerimine laevadel, meeskondade ja reisijate teadlikkuse suurendamine ennetusmeetmetest ja juhistest, pidev olukorra jälgimine ja lisameetmete kaalumine," ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Ta märkis, et koroonaviirus on sektorile avaldanud selgelt mõju ja see süveneb kui praegune olukord peaks jätkuma.

Kruiisilaevade piirangud

Täna otsustas valitsus lükata kruiisilaevade vastuvõttu Tallinna Sadamas edasi kuni 1. maini. See tähendab, et praeguse seisuga jääb Eestisse saabumata neli kruiisilaeva - kolm aprilli lõpus ja üks 1. mail. See tähendab ühtekokku 7700 kruiisireisija tulemata jäämist. Ettevõte Viking Cruises on praeguse seisuga enda laevade opereerimise samuti 1.maini peatanud ja plaanitud laev Viking Star 900 reisijaga ei saabu Tallinnasse ka 2. mail.

Kokku oli planeeritud tänavu Tallinnasse saabuma 334 kruiisilaeva 540 000 reisijaga.

Tallinna Sadama juhatuse hinnangul ei avalda kruiisilaevade vastuvõtu edasilükkamise otsus olulist mõju grupi majandustulemustele, kuna kruiisihooaeg algab aprillis ja piirang puudutab vaid nelja kruiisilaeva külastuse tühistamist. "Hetkeseisuga ei ole kruiisifirmad meile rohkematest broneeringute tühistamisest teada andnud, kuid jälgime olukorda. 2019. aastal toimus kruiisihooajal aprillist oktoobrini kokku 345 kruiisilaeva külastust ja kruiisituristide arv oli 660 tuh. Rahvusvaheliste reisilaevaliinide ja mandri ning suursaarte vahelisi reisiparvlaevaliinide reisijaid kehtestatud piirangud ei puuduta," teatas Tallinna Sadam.