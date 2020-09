Tallink on juba sisse andnud üle 1500 inimese koondamisteated, suur osa on laevatöötajad

Kolmapäeval sai avalikuks, et Tallink võib koroonaviirusest põhjustatud reisipiirangute tõttu koondada kuni 2500 inimest. Kahe päevaga on Tallinki kontserni kuuluvad ettevõtted teavitanud töötukassat juba 1550 inimese koondamisest.

Kolmapäeval jõudsid töötukassale 400 inimest puudutavad koondamisteated. OÜ TLG Hotell andis teada 225 inimese koondamisest, AS Tallink Grupp ise 100 töötaja koondamisest ning AS Tallink Duty Free 75 inimese koondamisest.

Suurim koondamine laevatöötajate osas

Eilsega on lisandunud veel kahe Tallinki kontserni kuuluva ettevõtte – OÜ HT Laevateenindus ning OÜ Hansaliin – koondamisteated. Nende kohaselt koondab esimene ettevõte 150 töötajat ning teine 1000 töötajat. OÜ Hansaliini näol on tegu Tallink Grupi tütarettevõttega, kes osutab laevadel tööjõuteenust teenindava personali osas. 30. juuni seisuga andis ettevõte teises kvartalis tööd 1851 inimesele.

„Koondatavate ametite nimekiri selgub 15 päeva pärast. Kõikide teadete põhjal on koondamised kavandatud detsembri keskpaika,” ütles Lauri Kool töötukassa kommunikatsiooniosakonnast. Ka rõhutas ta, et tegu on ennekõike esmase koondamisteatega, millele järgnevad läbirääkimised kollektiiviga ja seejärel teine teade, kus on juba täpsemad andmed koondatavate osas.

Kooli sõnul on viimastel päevadel juba paljud Tallinki töötajad ka töötukassaga ühendunud , et küsimustele vastuseid saada. Küsimused on oodatud koondamine@tootukassa.ee. Tema kinnitusel on töötukassa valmis tegema ettevõtte töötajatele ka interneti teel info jagamise üritusi – rääkima hüvitistest, vabadest töökohtadest, õppimisvõimalustest jne.

„Kui inimene on saanud juba kätte koondamisteate, siis saab ta juba kasutada ka paljusid töötukassa teenuseid. Kindlasti ei tasu ootama jääda seda päeva, mil uks selja taga kinni läheb,” rõhutas Lauri Kool.

Said ligi 11 miljonit palgahüvitist

Kui vaadata, kui palju on need Tallinki gruppi kuuluvad ettevõtted, kes sel nädalal töötukassasse esmased koondamisteated sisse andsid, palgahüvitist kevadel küsinud, siis suurima summa sai riigilt enim inimesi koondav OÜ Hansaliin. Kolme kuu eest oli ettevõtte 1834 inimesega seotud kogukulu ligi 5,8 miljonit eurot. Sellega juhib ettevõte ka riigilt enim palgahüvitist saanute edetabelit.