Tallink on Silja Europa müüki pannud?

ärileht.ee RUS 2

Silja Europa. Foto: Priit Simson

Tähelepanelik ja asjatundlik lugeja andis teada, et QPS Marine Ships lehel on müüki pandud Tallinkile kuuluv laev Silja Europa. Aastaid on laeva võimaliku müügiplaani osas spekuleeritud, kui konkreetset müügiteadet pole olnud.