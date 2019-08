Tallink saab Peterburi linnavalitsuselt konkurendi

Sellest, et Smolnõi kavatseb ehitada laeva oma enda operaatorile just Venemaa tehastes, rääkis Fontankale Peterburi reisisadama arendusdirektor Dmitri Kostin.

Projekteerimise konkurss kuulutatakse välja varasügisel ja Smolnõi loodab laeva saada 2024. aastaks.Kavandatakse kruiiside teenindamiseks mõeldud reisiparvlaev, mis sobib nii reisijatele kui ka kaupade veoks.

Kaubalasti jaoks plaanis ehitada 1-2 tekki, järgmistele tekkidele paigutada kajutid ja meelelahutusala; restoranid, kino, veepark, kontserdisaal. Mahutavus saab olema 2000-2500 reisijat.

Tegemist on moodsama versiooniga tallinlastele tuntud laevast Printsess Anastasia, mida nüüd opereerib Vene-Italia ühisfirma Moby Spl. Kuid erinevalt Printsess Anastasiast hakkab uus laev sõitma Peterburist kaugemate vahemaade taha Kaliningradi, aga ka Saksamaa, Taani ja Norra sadamatesse.

Parvlaeval peab olema Arc4 jääklass, mis tähendab navigeerimise võimalust Arktikas kuni 0,6 m paksuses jääs talvel-kevadel ja kuni 0,8 m paksuses jääs suvel-sügisel. Laev hakkab töötama veeldatud maagaasil, kuid võimalik on ka kombineerimine diiselmootoriga.

Järgmisel reisisadama direktorite nõukogu koosolekul arutatakse laevaühingule juriidilise isiku loomist. Alguses on see 100% sadama tütarettevõte, kuid hiljem võivad siseneda ka kolmandad isikud. Huvi on ilmutanud Sovcomflot.