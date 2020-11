Tallink sai Soome valitsuselt suure garantii

„Oleme tänulikud Soome Vabariigi valitsusele riigi garantii eest Tallink Silja OY poolt võetavale laenule, summas 100 miljonit eurot. Tallink Grupp on kriisi algusest tegelenud likviidsuse kindlustamisega pikemaks perioodiks, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus pandeemiast tingitud keerulises majanduslikus olukorras. Samuti oleme algusest peale rõhutanud, et me ei eelda, et Eesti Vabariik peab lahendama kõik Tallinki mured. Oleme saanud selles kriisis palju mõistmist ja toetust meie senistelt laenupartneritelt, Eesti riigilt ja tänase otsuse alusel kindlustanud tuleviku ka Soome riigi garantii kaasabil,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tallink teavitab laenulepingu sõlmimisest ning detailsemast infost eraldi börsiteatega.