Tallink sattus Leedu esimese Burger Kingi avamisega skandaali

Kuna nädalavahetusel Vilniuses avatud toidukoha ümber ei vaikinud, siis pidi olukorda selgitama ka restorani omanik, kirjutab Leedu Delfi.

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link selgitas Leedu Delfile, et ettevõte mõistab, et praeguses pandeemiaolukorras tekitas uue toidukoha avamine vastakaid suhtumisi ning reaktsioone ning ka ootamatult suure külastajate hulga. Link toonitas, et kõige olulisem on inimeste tervis ning ohutus, mistõttu palutakse klientidel toit koju tellida ning toidukohta mitte külastada.

Link möönis, et ettevõte tegi koostööd kohaline suunamudijatega, kuid tema kinnitusel anti neile hoopis teine ning väga selge ülesanne: inimesi toidukohta mitte kutsuda ning reklaamida vaid pakutavat sööki ning selle koju tellimise võimalust. „Meil on väga kahju, et sotisaalvõrgustikes levisid teistsugused üleskutsed,“ lausus ta.

Link lisas, et kuigi Wolti ning Bolti kaudu tellimine võtab suure tellimismahu tõttu kaua aega, ei kao söögikoht kuskile. „Kui praegu ei õnnestu tellida, siis saate Burger Kingi tellida homme või mõnel teisel päeval,“ märkis Link.