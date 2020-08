Tallink: Soome karantiinikohustus viiks Eesti turismi koomasse

Soome on seadnud riiki sisenemise piirangud inimestele, kes tulevad maadest, kus nakatumise tase on suurem kui kaheksa inimest 100 000 kohta kahe nädala jooksul. Eestile tehtud mööndusega on piiri venitatud kümne nakatununi 100 000 kohta. Viimase nädala jooksul aga kompab Eesti juba üheksa nakatunu piiri 100 000 elaniku kohta, mis tähendab, et karantiininõuded Soome sisenemisel on käegakatsutavad, kui nakatumised kasvama peaksid, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Tallinki juhatuse esimehe Paavo Nõgese sõnul oleks karantiininõude kehtestamine halvim võimalik stsenaarium, mis Eesti turismisektorit tabada võib, arvestades, millise kevade see juba üle on pidanud elama.

"Olukord, kus me oleme silmitsi Soome karantiinikohustuse tekkega, on halvim, mis Eesti turismisektoriga võib juhtuda – see viib Eestis turismiga seotud sektorid stabiilsesse koomaseisundisse," ütles Nõgene ERR-ile.

"Soome turist on Eesti turismile kõige olulisem turist. Soome turist on loonud ja hoiab suurt osa tööhõivest turismist sõltuvates sektorites Eestis," põhjendas Nõgene.

Ta tõdes, et viimase paari nädala jooksul on kõik laevafirmad näinud suures mahus broneeringute tühistamisi ja olulist piletimüügi aeglustumist.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeerium kommenteeris ERR-ile, et nende valitsus võib Eestile kehtestatud piirangud ka ümber vaadata, kui piirmäär kümme nakatumist 100 000 kohta kätte jõuab, ent Soome eesmärk on siiski oma nakatumiste tase madalana hoida.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!