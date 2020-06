Tallink taasavab pärast kolme kuud ka oma spaahotelli uksed

“Suvepuhkused on ukse ees ning inimesed otsivad vaheldust ja võimalusi koduseinte vahelt korraks välja saada. Tänaseks on ka mitmete riikide kodanikel jälle võimalik Eestisse reisida, mistõttu ootame väga oma häid külalisi meie hotellidesse,” ütles Tallink Hotelsi juhatuse liige Ave Svarts.

Kuna reisikeeld Balti riikide vahel on juba kaotatud ning alates järgmisest nädalast, 15. juunist kapb see ka Soomega ning viirusega seotud haigusnähtude puudumisel on võimalik vabalt naaberriikidesse reisida, siis otsustas Tallink Hotelsi juhatus avada 12. juunist külastajatele ka Tallink Spa & Conference hotelli. Hotell suleti ajutiselt 18. märtsil koroonaviiruse puhangust tingitud regiooniüleste reisipiirangute ja kehtestatud eriolukorra tõttu.

Svartsi kinnitusel rakendab Tallink oma hotellides vastavalt kehtivatele eeskirjadele ohutusmeetmeid: sageli desinfitseeritakse pindu, külalisi suunatakse järgima 2+2 reeglit ning teenuseid pakutakse võimalusel kontaktivabalt.

“Nii on näiteks võimalik meie väga populaarset spaahotelli restorani Nero menukat pühapäeva brunchi lisaks kohapeal söömisele nüüdsest ka kaasa tellida ja nautida hõrke maitseid koos oma lähedastega või sõpradega kasvõi piknikul vabas õhus. Lisaks serveerime hotelli külalistele soovi korral hommikusöögi numbrituppa lisatasuta või pakume hommikusööki restoranis lauateenindusega,” rääkis Tallink Hotelsi juhatuse liige.

Tallink Hotels käitab ühtekokku nelja majutusasutust: Tallink Spa & Conference hotelli, Tallink City hotelli ja Tallink Express hotelli Tallinnas ning Lätis Riias asuvat Tallink Hotel Rigat. Covid-19 viiruse puhangust tingitud reisipiirangute ja kehtestatud eriolukordade tõttu on seni avatud olnud vaid Tallink Express hotell.

Seni jätkab Tallinnas käitamist lisaks homme avatavale Tallink Spa & Conference hotellile ka Tallink Express hotell. Kontsernile kuuluv Läti pealinnas asuv Tallink Hotel Riga avas külastajatele oma uksed juba 1. juunil.

Tallink City hotell on täna Eestis kehtinud eriolukorra tulemusena jätkuvalt suletud ning hotelli võimaliku avamise kohta sel suvel tehakse otsus siis, kui lähiriikide reisipiirangute täiendavate leevenduste tulemusena pöördub turismireisijate arv taas tõusutrendi ja tekib piisav nõudlus.