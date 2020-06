Tallink tahab hakata sõitma uutesse kohtadesse

Nõgene rääkis, et Tallink hakkab Ahvenamaale sõitma käesoleva aasta 19. juunil.

"Kuna Stockholmi sõitmine arusaadavatel põhjustel ei ole võimalik, sest et kõik sealt saabuvad inimesed peaksid jääma karantiini, siis oleme tõesti leidnud alternatiive. Oleme Ahvenamaal käinud ka varem, eelmisel aastal oli üks erikruiis ja kindlasti Ahvenamaa, kui sihtpunkt on väga paljudele eestlastele avastamata. Sinna on võimalik minna üheks terveks päevaks või jääda sinna ka nädalaks. Laev hakkab seal käima kord nädalas," rääkis Nõgene.

Kuigi koroonaviirusesse nakatumine Rootsis on Nõgene sõnul 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul umbes 70 uut nakatunut, siis Gotlandil on see näitaja alla kahe.

"See on kolm korda madalam kui Eestis ja viis korda madalam kui Soomes. Me oleme valitsuse poole pöördunud palvega, et Gotlandi saart analüüsitaks selle kriteeriumi juures eraldi. Ja juhul, kui see nakatumisnäitaja jääb antud kriteeriumitest, mis on kehtestatud , ehk 15 nakatumist kahe nädala keskmisena 100 000 elaniku kohta, siis Tallink soovib alates 5. juulist Gotlandile reise pakkuda," lausus Nõgene.

