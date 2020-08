Tallink teeb erinevatel laevaliinidel sügise hakul terve rea muudatusi, mitu laeva pannakse peagi pikemaks ajaks seisma

Laevafirma vahetab alates 16. septembrist Helsingi-Riia liinil opereeriva laeva Silja Serenade välja laeva Baltic Queen vastu. Silja Serenade saabub viimaselt Riia kruiisilt Helsingisse 13. septembril ja ettevõte peatab seejärel ajutiselt laeva opereerimise. Selle taas kasutusele võtmine sõltub pandeemiaolukorra arengutest, riikidevaheliste reisipiirangute muutustest ning laevaliikluse riiklike toetuste otsustest.

“Oleme sunnitud Helsingi-Riia liinil opereeriva laeva välja vahetama, kuna meie jaoks ei ole majanduslikult tasuv jätkata sellel liinil Silja Serenade suuruse laevaga opereerimist nüüd, mil suveperiood on lõppenud ja prognoositavad reisijatearvud sügistalviseks perioodiks on tunduvalt väiksemad,” rääkis Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Helsingi-Riia liini laevavahetus tingib omakorda selle, et sellest nädalast taasavatud Tallinna-Stockholmi liinil ning ka Stockholmi-Riia liinil opereerib alates 6. septembrist Tallinki laev Victoria I. Alates 6. Septembrist väljub Victoria I Tallinnast Stockholmi pühapäeviti, Stockholmist Riiga esmaspäeviti, Riiast Stockholmi teisipäeviti ja Stockholmist Tallinna kolmapäeviti.

Pandeemiaolukorrast ja reisijatearvu vähenemisest lähtuvalt on ettevõte otsustanud alates 1. septembrist ajutiselt peatada ka laeva Isabelle opereerimine. Oktoobri algusest pannakse kuni järgmise aasta 31. märtsini või uute otsusteni seisma ka laevad Silja Symphony ja Romantika.

“Tänaste broneeringute põhjal on selge, et meil on võimalik seda liini tõhusalt opereerida väiksema laevaga, samas jätkuvalt tagades kõigile reisijatele piisavaid distantsi hoidmise võimalusi,” märkis laevafirma juht Paavo Nõgene.

Tema sõnul on need otsused sündinud ettevõtte jaoks väga raske südamega, kuna laevade opereerimise ajutinegi peatamine toob endaga paratamatult kaasa tööjõudu puudutavate erinevate protsesside ja läbirääkimiste algatamise. ”Täname Eesti, Soome ja Rootsi meremeeste ametühinguid konstruktiivse ja kriisi situatsiooni mõistva koostöö eest,“ rõhutas Nõgene.