Tallink teeb viimase Saksamaa laevareisi: palju inimesi sel liinil kuu aja jooksul reisis ja kui kalliks see Eesti riigile läheb?

„Paldiski-Sassnitzi liin sai ellu kutsutud algusest peale ühekuuliseks perioodiks ning oli tingitud asjaolust, et sel ajal oli olulisi tõrkeid piiridel veokite piiriületustega. Lisaks piiras teadupoolest Leedu ühest hetkest sõiduautodega riigi läbimise transiidi eesmärgil,” ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link. Tema sõnul ei ole laevafirma teinud riigile ka ettepanekut liini pikendada.

Neile reisijatele, kes sooviksid Paldiski-Sassnitzi liini veel Eestisse naasmiseks kasutada, on eeloleval laupäeval, 18. aprillil viimane võimalus, kui laev asub viimast korda Saksamaalt Eesti poole teele. Laev mahutab kuni 330 reisijat, 100 veokit ja 10 reisijate sõidukit. Silmas tasub pidada, et sõidukita reisijaid pardale ei lubata.

Paar tuhat reisijat ja tuhat sõidukit-veokit

Link ütles, et viimase kuu aja jooksul – ehk alates 19. märtsist, kui Tallink Star hakkas kolm korda nädalas Eesti ja Saksamaa vahel kaubavahetuse tagamiseks sõitma – on veetud kokku umbes paar tuhat reisijat ning ligikaudu tuhat sõidukit ja veokit. „Nädala keskmine tulebki siin reisijate osas u 500 ringis, veokid ja sõidukid umbes 250 ringis,” märkis Tallinki kommunikatsioonijuht.

Tema sõnul oli täituvus suurem märtsi keskel, eriolukorra alguses, kui palju kaupa ja reisijaid olid jäänud Euroopasse lõksu, mistõttu kasutasid nad laeva koju jõudmiseks ning problemaatiliste riigipiiride vältimiseks. „Veidi vaiksem oli lihavõttepühade nädal, kuid muul ajal on täituvus olnud erinevatel päevadel sarnane – suuri kõikumisi pole näha,” lisas Link.

Keskmisest suurem on olnud ka viimase kahe sel nädalal toimunud reisi täituvus. „Näha on, et soovitakse veel viimast võimalust kasutada mõlemal suunal – on nii reisijaid kui ka kaupa,” rääkis laevafirma esindaja. Tema sõnul Veetud ongi sellel liinil põhiliselt toiduaineid, ravimeid, ehitustarbeid, elektroonikat – seda, mille jaoks liin ka loodi.

Juba märtsikuus pandi paika ka, kui suure summaga toetab riik Tallinkit selle 15 reisi eest, mis laevafirma on alates 19. märtsist sellel liinil teinud. Paldiski-Sassnitzi liini igat reisi doteeritakse 141 900 euroga ehk maksimaalselt oleks Tallinkil võimalik saada ligi 2,13 miljonit.