Tallink toob lätlased otsereisiga Saaremaale

Kuna Rootsist saabuvatele reisijatele kehtivad veel tänagi Lätis piirangud, ei ole ettevõte regulaarliini Riia ja Stockholmi vahel tänaseks veel taastanud ning seetõttu pakub ettevõte lõunanaabritele juulikuus hoopis võimalust reisida Ahvenamaale ja Saaremaale. Riia-Ahvenamaa-Riia reis toimub 18.-20. juulil 2020.

Saaremaale planeeritud erireisi täpsem ajakava on järgmine:

18:00 Väljumine Riiast

08:00 Saabumine Saaremaale

20:00 Väljumine Saaremaalt

10:00 Saabumine Riiga

Selleks, et reisijatel oleks Saaremaal piisavalt aega kohalike vaatamisväärsustega tutvumiseks ja ka lihtsalt lõõgastumiseks, on Tallink pikendanud sihtkohas veedetud aega maksimumini, pakkudes reisijatele Saaremaal veetmiseks lausa 12 tundi ning Ahvenamaal 9 tundi.

„Meil on tõeliselt hea meel, et saame sel suvel ka lätlastele lõpuks pakkuda haruldast võimalust reisida oma pealinnast otse Saaremaale ja Ahvenamaale. Usun, et meie lõunanaabrite huvi meie saareparadiiside külastamise vastu saab olema suur ja kes teab, ehk on meil võimalik erinevaid üllatusi oma reisijatele pakkuda sel suvel veelgi,“ kommenteeris Tallink Latvia tegevjuht Hillard Taur.