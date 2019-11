Tallink: tunnel Helsingisse ei valmi enne 2050. aastat

Tallinna-Helsingi tunneli rajamise toetusrühma koosolek Tallinna Linnavolikogus 17.06.2019. Arengutest kõneles Peter Vesrtebacka Foto: Mana Kaasik

"Arvame, et tunnelit ei tule enne 2050. aastat, sest Tallinn ja Helsingi on selle tunneli jaoks väga väikesed linnad," sõnas laevafirma Tallink juhatuse liige Harri Hanschmidt, lisades, et tunneli ehitus maksab kümneid miljardeid eurosid, kirjutab Äripäev.