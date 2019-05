Tallink vastas Eckerö Line'ile. Ka Tallinki kaubalaev võib hakata Muuga asemel Tallinna sõitma

„Meie hinnangul annab konkurendi uue laeva opereerimine Tallinna Vanasadamast neile konkurentsieelise, mistõttu kaalub Tallink Grupp tõsiselt oma laeva Sea Wind tagasi suunamist Tallinna Vanasadamasse. Tallink ootab AS Tallinna Sadamalt turuosaliste võrdset kohtlemist,“ kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Eckerö lines teatas eile, et toob Tallinn-Helsingi liinile uue kaubalaeva, mis alustab liiklemist Tallinna A-terminalist Helsingi Vuosaari sadamasse juba juunikuus.

Laeva omanik on Eckerö Line’i emaettevõte Rederi Ab Eckerö, kellelt laev renditakse. Alus ehitati 2000. aastal Hispaanias ning viimati sõitis see liinil Liverpool - Dublin. Laev võtab peale 366 reisijat ning autotekil on 2000 liinimeetrit. Laeval on väike kauplus, mugav istumissalong, kohvik ning kajutid. Uus laev sõidab Tallinnast Helsingisse ja tagasi kaks korda päevas ning sõit kestab kolm tundi.