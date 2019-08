Tallink vedas juulis rekordarvu reisijad, alkoholi müüginumbreid aga veel ei avalda

Tallinki kõigil liinidel veeti juulis kokku 1 238 871 reisijat, mis on 1.2% võrra rohkem kui 2018. aasta juulikuus. Avaldatud statistika kohaselt kasvas reisijate arv 2019. aasta juulis kõikidel ettevõtte liinidel.

„Oleme selle nimel kõvasti tööd teinud, et meie kõrghooaeg – juulikuu – oleks meie jaoks nii edukas kui vähegi võimalik,” märkis Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tema sõnul on rekordilisele tulemusele kindlasti kaasa aidanud aasta alguses tehtud laevade uuendused, suurem tähelepanu klienditeeninduse edendamisele, mitmed uuendused ja kaasaegsed teenused.

Alkoholi müüginumbreid veel ei avalda

Kuigi Tallink oli üks esimesi ettevõtteid, mis lubas aktiisilangetuse korral oma laevadel ka alkoholihinda alandada, ei soovi ettevõte juulikuiseid müüginumbreid veel avaldada.

Tallink Duty Free juhi Aimar Pärna põhjendab, et ühe kuu põhjal on hetkel veel vara aktsiisilanguse tulemusi ja müüginumbreid hinnata. "Mõne kuu pärast on pilt selles osas kindlasti selgem ja saame hakata rääkima aktsiisilanguse mõjust müügile," märkis ta.

Samas tõdes Pärna, et kui aga vaadata lahja ja kange alkoholi juulikuu müüki Tallinna-Helsingi liinil üldisel tasemel, siis on mõlema puhul seal tõesti eelmise aastaga võrreldes kasvu märgata.

Alkoholitootjad on väitnud, et alkoholiaktsiisi alandamisega, on alkoholi müük põhjapiiril kasvanud mullusega võrreldes 2,2-kordselt. Coop Eesti on öelnud, et nende kaupluste kange alkoholi käive kasvas juulis 20%.

Püstitas ka kaubaveos rekordi