Tallink vedas rohkem reisijaid kuid vähem kaupu

“Augustikuus, mil paljudel meie põhiturgudel on lapsed kooli ja täiskasvanud tööle tagasi läinud ning mis on paljuski meie piirkonnas juba kõrghooaja lõpp, on rohkem kui miljoni reisija teenindamine ühe kuu jooksul väga hea tulemus,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tallink vedas augustikuus kõikidel liinidel kokku 1 017 565 reisijat, mis on 2,5% rohkem kui eelmise aasta augustikuus ning reisijate arv kasvas kõikides ettevõtte tegevusvaldkondades 2018. aasta sama perioodiga võrreldes.

Suurim arv reisijaid sõitis augustikuus Eesti-Rootsi liinidel ning Läti-Rootsi liinil. Eesti-Soome liinidel on ettevõte varasemalt vaid ühel korral vedanud augustikuus rohkem reisijaid.

Tallink Grupi kõigil liinidel veetud kaubaveoühikute arv vähenes selle aasta augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3,2% võrra ning kokku veeti 30 519 ühikut kaupa.

“Konkurents kaubaveos on viimaste kuudega tihenenud ning meil tuleb selles valdkonnas järgnevate kuude jooksul kõvasti tööd teha, et tulemus paraneks ja suudaksime saavutada endale seatud eesmärgid,” rääkis Nõgene.

Samas kaubaveoühikute arv kasvas Soome-Rootsi liinidel, kus augustis veeti 7,6% rohkem kaupa kui mullu samal ajal.