Tallink viis oma esimese kriisilaenu makse Soome

Tallinki kolmanda kvartali aruandest selgub, et laevafirma on teinud ajavahemikus juuli-september KredExile taotluse juunis kokku lepitud kriisilaenu esimeseks väljamakseks suurusega 40 miljonit eurot ja selle raha ka kätte saanud. Riikliku kriisilaenu kogusumma on 100 miljonit eurot.

Ühtlasi selgub laevafirma kolmanda kvartali aruandest, et ettevõtte kolmanda kvartali investeeringud ulatusid 53,8 miljoni euroni. Neist lõviosa ehk 49,4 miljonit eurot on suunatud Tallinki teise LNG laeva MyStar ehitusse, mis toimub Rauma laevatehases Soomes. Mäletatavasti tegi Tallink 18. septembril ka otseülekande sellest, kuidas laev Soomes kiilu sai.

Tallink ise on juba varasemalt öelnud, et osa riigilt saadud laenust on mõeldud ka uue LNG laeva osamaksete tegemiseks, mistõttu võib öelda, et suur osa riigilt saadud esimesest laenumaksest läkski soomlastele laevaehituseks.

Seda kinnitas ka laevafirma kommunikatsioonijuht Katri Link. „Rahavooliselt tasuti varana arvele võetud MyStari viimasest maksest kvartali jooksul 37 miljonit eurot ning lühiajalise kohustusena on kvartali lõpu seisuga vaja veel tasuda 12,4 miljonit eurot,” selgitas ta.

Said laenu kätte sügise hakul

Riigilt saadud laenu temaatikat käsitles täna toimunud riigi keskastmejuhtidele suunatud juhtimiskonverentsil "Jah, aga..." ka Tallinki juhatuse liige Kadri Land, kes rõhutas, et tegu on laenuga, mis aitab sügaval kriisis ettevõttel nina vee peal hoida, mitte lihtsalt mugavuste katteks valitsuselt lihtsalt niisama saadud rahaga.

„Avalikus ruumis kõlas see ju mitte laenuna, vaid nii, et rikas Tallink sai 100 miljonit raha, sularaha, mille võiks ära süüa. Ei ole veel saanud otsast hammustada seda,” märkis Land, kes kirjeldas, kuidas selle raha saamiseks pidi ettevõte ka palju vaeva nägema, täitma erinevaid pabereid ning vastama mitmetele tingimustele, et üldse seda laenu saada.

„Enne sügist ei saanud me kätte mitte sentigi sellest laenust ja praegu oleme sellest kätte saanud alla poole,” märkis Land. „See on ka selge, et see laen ei saa olla selleks, et me lihtsalt sööme selle ära. Nagu väike armas laps, kes on ema-isa käest saanud taskuraha. See on sügavas kriisis ellujäämiseks, nina vee peal hoidmiseks vajalik laen, mitte mugavuste katmiseks,” lisas Land.