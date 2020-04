Tallinki juht: LHV pakkumine oli vastuolus igasuguse ärieetikaga

"Esimeses stuudios" kommenteeris Tallinki juht Paavo Nõgene täna avalikuks tulnud LHV ja ühe erakapitalifondi pakkumist, millega pank annaks rahahädas Tallinkile kuni 200 miljonit eurot laenu. Pakkumise taga olev LHV panga osanik Rain Lõhmus viitas sellele, et nende raha ei oleks kindlasti nii odav kui riigi pakutav, aga turutingimustel oleks võimalik Tallinki finantseerida küll.

Nõgene kinnitas, et nad on küsinud riigilt likviidsuslaenu kolmeks aastaks. Ta lisas ka, et Tallink ei ole pankrotiohus, vaid ettevõtet kahjustab praegune seisak. See muutub, kui kriis läbi saab.

"Vaadake, Covid-19 on viinud maailma kriisi. See on toonud kaasa selle, et kõik EL-i riigid on asunud pöörama oma pead inimeste ja ettevõtete poole, seda on teinud ka Eesti riik. Kui rääkida erapankadest, siis loodan, et ka nemad on pööranud pea ettevõtete ja inimeste poole sooviga neid aidata," alustas Nõgene LHV pakkumist kommenteerides.

"Nüüd kui tulla LHV pakkumise juurde, siis LHV pank on valinud selle tee, et nemad oma nägu vähemalt Tallinki poole ei keera. Saime tõesti pakkumise, Rain Lõhmus ei julgenud välja öelda, kes see teine partner oli - see oli Novalpina Capital, keda Olympic Casino väikeaktsionärid teavad kui aktsiate ära ostjat ja kelle suhtes on kindlasti paljudel "omad tunded" - me oleme neile teada andnud, et me nendega läbi ei räägi.

LHV püüab jätta muljet, et tegu on soodsa pakkumisega. Üks näide - kui Tallink oleks soovinud LHV panga ja fondiga sõlmida lepingu, siis ainuüksi lepingutasu oli 7 miljonit eurot. Kõik ülejäänud tingimused olid samuti vastuolus igasuguse normaalse ärieetikaga, Eesti riigi strateegiliste huvidega ja 11 000 aktsionäri huvidega. Keegi üritas just pääseda ligi 11 000 Tallinki aktsionäri varadele. Mul on väga kahju, et seda tegi Eesti pank, seni hea mainega LHV pank. Minu jaoks on nende maine saanud kahjustada ja see vajab sügavat survepesu," ütles Nõgene.

Ta rõhutas veel, et röövellikel tingimustel tahta Tallinki aktsionäride vara ja teha seda õilsa ja toreda ettepanekuna on lihtsalt alatu.