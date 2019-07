Tallinki juht Paavo Nõgene: õllekärud on tagasi

"Juulist detsembrini sõidavad Tallinna-Helsingi vahet kolme firma laevad, millega tehakse umbes kolm miljonit reisi. Suurel osal nendest inimestest tekib nüüd taas motivatsioon midagi kaasa osta. Meie oleme selle nädala jooksul näinud hüppelist kaasaostmise kasvu. Piltlikult öeldes – tagasi on õllekärud ja väga mahukates kogustes," kirjeldas Nõgene.

Tallinki juht märkis, et ükskõik, kas aktsiisi langetus toob juurde uusi turiste või käivad need, kes käivad siin nii ehk naa, neil on tekkinud jälle motivatsioon Eestist rohkem kaupa kaasa osta. "Osa inimesi, ma tean, tulid Eestisse juba esimesel nädalal vaatama, mis on hindadega muutunud," märkis Nõgene.

Ühtlasi tõdes ta, nii aprillis kui mais oli näha, et soomlastest majutatute arv nii Tallinnas kui Eestis oli 20 protsenti väiksem kui eelmisel aastal. Samas, kui vaadata esimesi andmeid juunikuu kohta, siis juunis on reisijate arv Tallinna-Helsingi liinil mõnevõrra suurem kui eelmise aasta juunis.

"Mina kutsuksin üles EAS-i ennekõike – kui mõnel meie lähinaabril on ette näidata mõni hea asi, siis ei tasuks häbeneda seda üle võtta. Me oleme märganud, et Läti on juba mitu aastat järjekindlalt ja põhjalikult reklaaminud, mida on Lätis võimalik teha, mida külastada, tellides vahelehe suuremate ajalehtede vahel," rääkis Tallinki juht, kes ise on pakkunud EAS-ile välja koostada väga põhjalik ajaleht, mis ilmuks Soome, Rootsi ja Saksamaa suuremate päevalehtede vahel, kus tutvustatakse Eestit laiemalt.

