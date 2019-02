Tallinki juht: Tallinna-Helsingi tunnel tahab nii palju raha, et selle eest võiks laevafirmad inimesi tasuta vedada

Tallinna ja Helsingi vahele tunneli rajamise kavast on räägitud julgelt üle ümne aasta, viimase mõne aastaga on asi ent otsustavalt konkreetseid pöördeid võtnud. Näiteks eelmise aasta lõpus esitati rahandusministeeriumile taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks, mida soovitakse koostada Eesti ja Soome vahelise raudteetunneli ning sinna juurde kuuluva tehissaare kavandamiseks.

„Eesti ja Soome vahelise tunneli näol on tegemist olulise tulevikku suunatud projektiga," ütles riigihalduse minister Janek Mäggi toona. Otsus, kas eriplaneering algatada või mitte, tuleb teha umbkaudu märtsi keskpaigaks.

Tunneliplaan seab ootamatusse olukorda Soome lahe suurima reisijate ja sõidukite vedaja Tallinki. Laevafirma juht Paavo Nõgene ütled Ärilehele, et nii pakutav piletihind kui ka aastane dotatsioonivajadus on ootamatult kõrged.

“Kui Tallinna–Helsingi tunnel kunagi kellegi raha eest tõesti valmis peaks ehitatama, siis seniste uuringute kohaselt on väidetud, et selle ülalpidamine eeldab ca 250 miljoni eurost dotatsiooni aastas. Samuti on kõlanud, et üks äriplaan näeb ette keskmist piletihinda 100 eurot suund. Need on avalikust meediast läbi käinud esmased numbrid," sõnas Nõgene.

"Esiteks oleksin ma väga ettevaatlik sellise äriplaani suhtes, sest täna on keskmised piletihinnad aasta lõikes oluliselt madalamad ja laevafirmad võistlevad kohati suisa 10-euroste piletite müümisel," märkis Tallinki juht.