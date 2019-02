Tallinki käive ja kasum mullu langesid

„2018. aasta oli Tallink Grupi jaoks vastandite aasta. Ühelt poolt saavutasime me mitmeid rekordeid reisijate arvu ning veetud kaubaveoühikute osas ning reiside koguarvu osas. Mul on eriti hea meel selle üle, et meie Eesti-Soome liinidel on reisijate arv kasvanud ning jõudnud isegi rekordtasemele, hoolimata märkimisväärsest konkurentsisurvest ning muudest väljakutsetest, mis selle liini tulemusi mõjutavad. See näitab, et selle ülimalt olulise liini teenuste arendamine meie kahe riigi vahel on ennast ära tasunud ning ka tulevased arendusplaanid õigustavad ennast," kommenteeris tulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Teisalt aga mõjutasid meie majandustulemusi eelmisel aastal negatiivselt mitmed asjaolud, mille tulemusel ei saa me kahjuks raporteerida lisaks reisijaterekorditele ka rekordilisi majandustulemusi. Üheks selliseks asjaoluks oli meie prahtimistulude vähenemine 10,8 miljoni euro võrra 2017. aastaga võrreldes, kuna 2018. aastal oli meil senise kolme laeva asemel prahitud vaid üks laev. Kuid suurimat mõju meie kasumile avaldasid eelmisel aastal kahtlemata märkimisväärselt suurenenud kütusekulud, mis olid 2017. aastaga võrreldes 16,6 miljoni euro võrra suuremad. Loomulikult astume me täna mitmeid samme selleks, et vähendada globaalsete hinnakõikumiste mõju meie ettevõttele, kuid kütusekulud moodustavad paratamatult ka edaspidi kõigist meie kuludest väga suure osa," lisas Nõgene.

„2019. aasta algus on meie ettevõtte jaoks olnud kiire aeg. Paljud meie laevad ja hotellid on läbimas plaanipäraseid uuendusi, mille eesmärgiks on meie tänastele ja ka uutele klientidele pakkuda veelgi enamat ja veelgi paremat teenust. Samuti oleme viimase kuu jooksul täiustanud ja uut energiat toonud ka Tallink Grupi juhatusse. Olen kindel, et uuenenud laevade ja hotellidega ning veelgi konkreetsemate sihtidega ja motiveeritud professionaalse meeskonnaga annab kogu Tallink Grupp oma 30. juubeliaastal endast kõik, et täita meile pandud ootused," lausus Nõgene.

Ettevõtte investeeringud 2018. aastal ulatusid 36,4 miljoni euroni, millest enamust kasutati mitmete kontserni laevade tehniliste tööde ning reisijatealade ja kajutite uuenduste teostamiseks.

2018. aastal teostasid Tallink Grupi laevad rekordilised 10 070 merereisi.