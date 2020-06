Tallinki kruiisid Tallinna ja Turu vahel osutusid nii populaarseks, et laevafirma teeb sinna ka augustis mitu sõitu

“Kaks uut ajutist liini – Helsingi-Riia ja Turu-Tallinn on kiiresti leidnud koha meie klientide südames ja osutunud väga menukateks, mistõttu oleme rõõmsad, et meil on võimalik pakkuda veelgi enam reisivõimalusi nimetatud laevaliinidel ka augustis,” ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Turu-Tallinna liini väljumised toimuvad juulikuus ainult tööpäevadel, kuid alates 31. juulist hakkavad väljumised toimuma ka nädalavahetustel, lisaväljumistega Tallinnast reedeti, 31. juulil, 7. augustil ja 14. augustil. Liini teenindab Tallink Grupi laev Baltic Queen.

Helsingi-Riia liini oli esialgse kava kohaselt plaanis opereerida kuni 16. augustini, kuid tuginedes reisijate suurele huvile selle liini vastu otsustas kontsern jätkata liini opereerimist vähemalt kuni 28. augustini. Vahemikus 17.-28. august 2020 toimuvad liini väljumised Helsingist esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti. Liini teenindab Tallink Grupi laev Silja Serenade.

“Kuna reisimine kaugematesse sihtkohtadesse on jätkuvalt piiratud ja reisijate huvi reisida sel suvel kodusest lähiregioonist – Balti riikidest ja Soomest - kaugemale on väga tagasihoidlik, on väga oluline pakkuda põnevaid ja mugavaid reisisihtkohti kõikidele neile, kes soovivad reisida ohutult ja kodule lähemal,” selgitas Nõgene.

Kuna laevafirma pakub nüüd rohkem väljumisi, hoitakse seeläbi ka reisijate numbrid igal väljumisel tavapärasest madalamad, mis omakorda tagab suurema ohutuse. “Müüme ainult teatud hulga pileteid igale väljumisele, et meie laevad ei oleks üle rahvastatud ja kõigile jätkuks piisavalt ruumi soovitatud distantsi hoidmiseks. See on ka peamine põhjus, miks otsustasime täiendavate väljumiste kasuks,” rääkis Nõgene.

Tallink Grupp tuletab kõikidele reisijatele meelde, et ettevõtte laevade pardal järgitakse rangelt hügieeni- ja ohutusnõuetest kinnipidamist ning mistahes haigusnähtude või viirustunnuste ilmnemise korral ei ole reisimine ettevõtte laevadel lubatud.