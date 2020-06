Tallinki laen viibib välisregistris laevade tagatiseks seadmise tõttu

"Summa on väga suur. Sellega seoses see laenuleping on tavapärasest mahukam, see laenuleping, mida Tallinkiga läbi räägime on 80-90 lehekülge pikk ingliskeelne dokument. Eks ta võtab oma aja, ma arvan, et see on täiesti normaalne protsess, et ta nii kaua võtab. Normaalsetes oludes võtaks isegi kordades kauem aega," ütles Kütt ERR-ile.

"Tallinki laenu puhul kindlasti oluline aspekt, mis aega võtab, on tagatiste seadmine. See on tavapärasest keerulisem. Me liigume sellega heas graafikus ja ma arvan, et lähinädalatel on selles osas juba positiivseid uudiseid," märkis Kütt.

Kütt kinnitas, et Tallinki laenule seatavaks tagatiseks on ettevõtte laevad, nende tagatiseks seadmine on aga juriidiliselt keerukas protsess. "Need laevad on erinevate riikide registrites, see kõik nõuab ka sealset juriidilist abi ja kuidas neid tagatislepinguid täpselt vormistada."