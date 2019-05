Tallinki laevadel läheb alkohol kohe odavamaks, suurtes poodides odavneb õlu nädalaga

„Kui Riigikogu seaduse omalt poolt vastu võtab, siis lubab Tallink langetada hindu koheselt alates 1. juulist 2019, päeva esimese laeva väljumisest,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Õlle hind Eesti kauplustes langeb Saku Õlletehase kinnitusel aktsiisiga ette nähtud tasemele ühe nädala kuni ühe kuu jooksul. „Ma arvan, et juulikuu tuleb ka ilma poolest väga hea, mis kiirendab õlle hinna odavnemist pärast aktsiiside langetamist,” rääkis õlletehase juht Jaan Härms. „Suurematesse poodidesse me veame õlut 3-4 korda nädalas ja väiksematesse 1-2 korda nädalas, mis tähendab, et suuremates poodides võib hind tänu varude kiirele müümisele langeda nädala jooksul.”

Õllepudeli hinna muutust ei soovinud Härms enne ministeeriumi poolt kinniatud numbrite avaldamist kommenteerida. „Kui meil on eelnõu paber käes, siis me saame uued hinnad välja arvutada ja need ka ostjatele saata veel enne seda, kui kolm lugemist on Riigikogus tehtud,” selgitas Härms. „Me ei pea vajalikuks Lätist odavamat hinda, sest meile piisab, kui õlle kohver maksab Eestis 1,5-2 eurot rohkem kui Lätis.”

25protsendiline aktsiisilangetus lõpetab Läti piirikaubanduse ja toob Eestisse tagasi suure osa soomlaste ostudest, kinnitas Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit.