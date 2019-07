Tallinki omanikfirma ostab enamusosaluse maavarade kaevandamisega tegelevas ettevõttes

Infortari juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul on energeetika ja kõrgema lisandväärtusega ehitusmaterjalide tootmine investeerimisettevõtte üks olulisi tegevusvaldkondi.

EMG juhatuse liikme Rein Rätsep ütles, et konsolideerumine ehitusmaavarade turul toimunud aastaid ning arvestades turuosaliste suurt arvu ja killustatust on see loomulik ja jätkuv protsess.

"Meie ettevõtte karjääride võrgustik laieneb selle tehinguga üle Eesti, suureneb masinapark, sealhulgas tekib ka purustusvõimekus, kuid mis kõige olulisem - meiega liitub ehitusmaavarade turul kaua tegutsenud ja väga kogenud meeskond," lausus Rätsep.

Möödunud aasta märtsis soetas Infortar Harjumaal Kuusalu vallas liiva kaevandavad ja töötlevad ettevõtted Kiiu Soon ja Kuiv Liiv.

Geoforce kaevandab peamiselt kruusa ja liiva kaheksas karjääris üle Eesti, Lääne-Virumaal Tamsalus ja Kadrina vallas, Läänemaal Taeblas, Pärnumaal Kamalis, Jõgevamaal Voorel, Tartumaal Kambjas ning Võrumaal Võru vallas. Lisaks materjalide müügile tegeleb Geoforce ka karjääritehnika rendiga.

Infortar on 438 miljoni euro suuruse omakapitaliga investeerimisettevõte, mille tegevusvaldkonnad on laevandus, energeetika, kinnisvara, hotellindus, taksondus ja trükitööstus. Lisaks 39% osalusele AS-is Tallink Grupp kuulub ASi Infortar investeeringute portfelli ASi Eesti Gaas, ligikaudu 70 000 m² erinevaid hotelli- ja SPA kinnistuid Tallinnas ning üle 350 000 m² maad Tallinnas ja selle ümbruses.