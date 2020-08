Tallinki reisijate arv juulis oli mullusega võrreldes poole väiksem

"Täna avaldatud reisijatearvu ja kaubaveo ühikute saavutamine on nõudnud tohutut pingutust igalt Tallink Grupi töötajalt ja oleme nende saavutamiseks sel keerulisel ajal pidanud üles näitama äärmist loomingulisust, kiirust ja paindlikkust. Me oleme kaalunud kõikvõimalikke sihtkohti ja liine ja pole jätnud kaalumata ja kalkuleerimata ühtegi vähegi potentsiaalselt kasulikku võimalust, ikka selleks, et pakkuda meie klientidele seda, mida nad meilt täna ootavad, et võimalikult maksimaalsel tasemel edasi tegutseda, samas järgides kõiki tänaseid ohutusnõudeid ja reisipiiranguid ning selleks, et kindlustada töökohti ja elatist meie töötajatele," lausus Nõgene.

"Eelolevaks sügistalveks plaane tehes jätkame me samasuguse lähenemisega nagu suveks valmistudes ja valmistame praegusel hetkel ette erinevaid liinide ja liinigraafikute versioone, sõltuvalt pandeemiaolukorra arengutest lähiajal. Meie peamine eesmärk järgmisteks kuudeks ja kvartaliteks on tegutseda endiselt sihikindlalt, reageerida kiiresti turu ja nõudluse muudatustele ning pakkuda jätkuvalt kõige ohutumat, kindlamat ja parima kvaliteediga meretransporti nii reisijate kui kauba transportimiseks Läänemerel," lisas Nõgene.