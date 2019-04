Tallinki reisijate arv vähenes, enim kaotas Eesti-Rootsi liin

Selle majandusaasta esimeses kvartalis (jaanuar – märts) vedas Tallink Grupp 1 855 772 reisijat, mida on 74 677 reisija ehk 3,9% võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal, teatas ettevõte börsile.

Enim, märtsis 24,4% ning esimeses kvartalis kokku 31,6%, vähenes reisijate arv Eesti-Rootsi liinil. Eelmise aasta märtsiga võrreldes vähenes reisijate arv sellel liinil 19828 inimese võrra ning esimese kvartali kokkuvõttes 71 763 inimese võrra.

Reisijate arv kasvas vaid Soome-Rootsi liinil, märtsis vastavalt 6,2% ning esimese kvartali kokkuvõttes 8%.

Veetud kaubaveo ühikute maht suurenes märtsis 2,0% võrra 32 524 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 5,9% võrra 76 016 ühikuni.

Veetud kaubaveo ühikute maht suurenes esimeses kvartalis 2,7% võrra 93 114 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 3,7% võrra 214 087 ühikuni.

„2019. aasta esimene kvartal on Tallink Grupi jaoks olnud väga kiire aeg, mil kuus meie laevadest käisid laevatehastes Poolas, Leedus ja Soomes dokis ning läbisid mitmeid tehnilisi uuendusi ja reisijate alade värskendusi. Dokkimiste tõttu on meil selle aasta esimeses kvartalis kõikidel liinidel toimunud kokku 2 234 reisi võrreldes eelmise aasta esimese kvartali 2 299 reisiga, millel on loomulikult olnud oma mõju ning esimese kvartali statistika on seega ootuspärane,” kommenteeris avaldatud statistikat Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Vastavalt rahvusvahelistele merendusregulatsioonidele peavad kõik reisilaevad läbima veealuse korpuse korrapäraseid hooldusi ning käima dokis vähemalt kahel korral viie aasta jooksul.