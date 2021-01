Tallinki Rootsi tütarettevõte saab märtsist uue juhi, senine juht Marcus Risberg lahkub ametist

Ats Joorits on Tallink Grupi tütarettevõttes Tallink Silja AB töötanud 2006. aastast ning tegutseb täna grupi kvaliteedijuhina, ametikohaga Stockholmis. Varasemalt on ta Tallink Silja ABs tegutsenud ettevõtte asetegevjuhina ja müügi- ja turundusdirektorina ning tootejuhina. Enne Tallink Grupiga liitumist 2006. aastal töötas Joorits aastatel 2005-2006 Holland America Cruise Lines ettevõttes USAs ning aastatel 1991-2004 erinevates meediarollides nii Rootsis kui USAs. Joorits on lõpetanud USA George Washingtoni Ülikooli turismijuhtimise eriala magistriõppe.

„Loomulikult on mul väga kahju sellest, et Marcus Risberg on otsustanud meie ettevõttest pärast mitmeid aastaid ja pühendunud tegutsemist edasi liikuda, kuid mul on hea meel, et teda ootab ees põnev uus ametikoht uute väljakutsetega ning et ta jääb ka oma uuel ametikohal endiselt toetama ja edasi arendama Rootsi turismisektorit. Soovime talle kogu Tallinki perega edu uues ametis ja täname teda Tallinkisse antud suure panuse eest, eriti möödunud väga keerulisel aastal," kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Selleks, et meie Rootsi ettevõtte tegevus jätkuks katkematult ja selleks, et koheselt viia edasi kõike pooleliolevat ja alustatut, on mul hea meel, et ettevõtte juhi ametikoha on vastu võtnud Ats Joorits, kellel on 15-aastane töökogemus ettevõttes ja pikaaegsed põhjalikud teadmised ja arusaam sellest, kuidas ettevõtet tänastes oludes ja kiirelt edasi viia. Praegusel ajal, mil ettevõtte tegevuse jätkamine ja kohene edasi viimine on kriisist väljumise perioodil ülimalt oluline, oli esmatähtis, et nimetaksime uue juhi ametisse ettevõtte seest ja et juhina võtaks teatepulga kiirelt üle inimene, kellel on põhjalikud teadmised meie ettevõttest ja ärist, arusaam kohalikust kultuurist ja inimestest ning hea kontaktidebaas. See kõik on oluline, et saaksime kiiresti pärast viimast väga keerulist aastat hakata oma tegevusi taastama ja uuesti üles ehitama ning ettevõtte tulevikku kindlustama," lisas Nõgene.