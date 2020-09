Eve Koppelile kuulub pesumaja Saarmas, mis on 30 aastat Tallinki hotellide ja laevade pesu pesnud. 97% ehk põhimõtteliselt kogu tema ettevõtte käibe toob just Tallinkile teenuse pakkumine. Tänavuse aasta algul sõlmis Koppel suurkontserniga järjekordse viieaastase lepingu. „Käte värinaga kirjutasin sellele alla,” ütleb ta. Ja seda mitte kartes kevadist koroonakriisi, vaid pigem murest, kas pesumaja jõuab ikka kõik tellimused täita, eriti suviste aina kasvavate mahtude juures.

Eile teatas Tallink, et alustab suuremahulist kollektiivkoondamise protsessi, mis puudutab kontserni 7000 töötajast kokku 2500-t. Tallinki juht Paavo Nõgene kinnitas, et sel nädalal teavitavad nad Eesti töötukassat 1000–1500 inimese koondamisest. Arvestades, et Tallink Grupi Eesti osas töötab kokku 3770 inimest, ähvardab koondamisteade laekuda 40% töötajatele. Aga Tallinki kokkutõmbumine mõjutab veel palju rohkemaid.