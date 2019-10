Tallinki suuromanik ostab Vinni ja Oisu koostootmisjaamad

Tehing hõlmab 4E Biofond OÜ (4E Biofond) 100% aktsiate müüki, mis on Vinni ja Oisu biogaasi soojuse ja elektri koostootmisjaamasid opereerivate ja omavate Vinni Biogaas OÜ ja Oisu Biogaas OÜ vähemusosanikuks. Mõlema ühingu enamusosanikuks on kohalikud põllumajandusettevõtted.

Enefit Green omandas 4E Biofondis 69,88% osaluse eelmise aasta novembris, kui ostis taastuvenergiaettevõtte Nelja Energia. NEFCO on 4E Biofondi osanik alates 2011. aastast.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles, et ettevõttel oli plaan 4E Biofondi osaluse müügiks juba Nelja Energia omandamise hetkel. „Meie soov on hoida fookust Enefit Greeni põhilistel ärisuundadel, milleks on taastuvenergia tootmine tuulest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Keskendume meie kõigil koduturgudel nende tootmissuundade efektiivistamisele ning tuule ja päikese puhul ka kasvatamisele, et liikuda järjekindlalt taastuvenergia toodangu suurendamise suunas Eesti Energia kontsernis,“ sõnas Kärmas.

„Oma investeeringuga 4E Biofondi on NEFCO aidanud kaasa puhta ja jätkusuutliku energia tootmisele Eestis. Oleme seeläbi omandanud kasulikke biogaasi tootmiskogemusi, et vähendada põllumajanduslikust tootmisest pärit jäätmete heidet Läänemerre,” ütles Trond Moe, NEFCO tegevdirektor.