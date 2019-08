Tallinki uskumatu julgustükk: eestlased sihivad Singapuri lennujaama alkoholiäri

"Kahjuks ei saa me seda kommenteerida," ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Pakkumismenetlusel, mis lõpeb 26. augustil, kavatsevad eestlased rinda pista maailma vägevamate alkoholimüüjatega. Osalemisest on andnud märku turgu valitsev DFS Group, kes on lepingut pidanud alates 1980. aastast, lisaks veel Heinemann, Dufry, Lotte Duty Free, Shilla Duty Free, Lagardère Travel Retail, Hiina Duty Free Group (CDFG), King Power Group (Hongkong), King Power International - sõltumatu Tai reisimüüja. Balti parvlaevade operaatori Tallinki huvi pakkumisel osalemise vastu nimetas väljaannne üllatuslikuks.

Võitja saab lepingu, mis kestab 9. juunist 2020 kuni 8. juunini 2026.

Kuid mõned neist osapooltest on The Moodie Davitt Reportile öelnud, et nad on lepingu finantsriskide pärast mures ja tõenäoliselt ei tee pakkumist.

Nagu teatatud, pidi pakkumine lõppema 5. augustil, kuid Changi Airport Group (CAG) pikendas tähtaega, põhjendades seda kontsessioonilepingu vastu ilmutatud suure huviga.