Tallinki uus Tallinna–Helsingi liini laev saab nimeks MyStar

"Parima nime väljavalimine paljude suurepäraste kandidaatide hulgast ei olnud sugugi lihtne, kuid me soovisime siiski jätkata tava, et meie shuttle reisilaevad on Läänemere "staarid", ning see tegi valiku mõnevõrra lihtsamaks," rääkis Nõgene. "Põhjus, miks me otsustasime MyStari kasuks, on lihtne – uue laeva loomisel ning kujundamisel osaleme me kõik, kes me selle laevaga reisime. Seega igaüks võib tunda, et see laev on osa nendest ning kuulub meile kõigile," selgitas Nõgene.

Nime MyStar pakkus välja Marietta Kähärä Soomest, kes saab auhinnaks kingikoti Tallink30 meenetega ja priipääsme laeva esimesele reisile.

Lisaks enamlevinud laevanimedele pakuti uue laeva nimekonkursile vähemtraditsioonilisi nimesid nagu Ott Tänak, Marie Under, Speedy Gonzales, Great Finland, Queen Suomi, Suomenlinna, Mega Tallsinki Express, Kalevipoeg, King Kong, Eri Klas, Tunnel, Vana Toomas, Sibelius, Megafast ja palju teisi. Naljakamate nimede seas pakuti välja ka nii Boaty McBoatface kui ka Shuttle McShuttleface.