Tallinki veonumbrid kukkusid järsult

Sõidukite vedu kahanes 44,7 protsenti, 42 045 ühikuni. Seevastu kaubaveo ühikute arv kasvas 7,7 protsenti, 35 037-ni.

Reisijateveos oli väikseim kukkumine Eesti-Soome liinil, kus see ulatus 52,4 protsendini. Teistel liinidel kukkus reisjatevedu 60-70 protsenti.

Kaubaveo kasvu taga on ainult Eesti-Soome liin, kus tuli ligi viiendiku suurune kasv. Eesti-Rootsi liinil oli nullilähedane langus, kuid Läti-Rootsi liinil tuli ligi poole võrra kukkumine. Eesti-Soome liini all on kajastatud ka Paldiski-Sassnitz liini veomahud.