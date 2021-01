Tallinkit raputanud koroona-aasta: reisijaid 60% vähem, kaubavedu aitas pinnal püsida

2020. aasta jooksul langes Tallink Grupi reisijatearv mullusega võrreldes 61.8% võrra ning kokku veeti ettevõtte erinevatel liinidel ja erireisidel 3 732 102 reisijat (2019. aastal kõikidel liinidel kokku 9 763 210 reisijat).

Reisijate arvud vähenesid kõikidel ettevõtte liinidel, kuna mitmed liinid olid aasta jooksul reisipiirangute ja eriolukordade tõttu lühemat või pikemat aega ajutiselt peatatud. Kõige enam vähenes reisijate arv Läti-Rootsi liinil (82.5% vähem reisijaid kui 2019. aastal) ning Eesti-Rootsi liinidel (81.9% vähem reisijaid kui 2019. aastal), kus tavapärane reisiliiklus on olnud kas osaliselt või täielikult peatatud 2020. aasta märtsikuust saati. Reisijate arv vähenes 2020. aastal mullusega võrreldes Soome-Rootsi liinidel 66.1% võrra ning Eesti-Rootsi liinidel 52.3% võrra.

Ettevõtte poolt 2020. aastal kõikidel liinidel ja erireisidel veetud sõidukite arv vähenes mullusega võrreldes samuti 36.7% võrra ning ka veetud sõidukite arv vähenes kõige enam täielikult või osaliselt peatatud Läti-Rootsi ja Eesti-Rootsi liinidel.

Hoolimata mitmetest väljakutsetest aasta jooksul, vedas Tallink Grupp kõikidel liinidel aasta jooksul kokku 359 811 ühikut kaupa, mis on vaid 5.2% võrra vähem kui 2019. aastal.

Eesti-Soome liinidel suutis ettevõte eelmisel aastal vedada isegi 1% võrra rohkem kaupa kui 2019. aastal, kuigi kõikidel ülejäänud ettevõtte liinidel veeti aasta jooksul mullusega võrreldes vähem kaupa.

„See statistika ei üllata kedagi, kuna jagasime ettevõtte ülevaateid ja statistikat aasta jooksul järjepidevalt ja oleme globaalse pandeemia mõjudest meie ettevõttele ja tegevusele täiesti avatult rääkinud kogu aasta vältel," kommenteeris aastastatistikat Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Arvestades seda, et erinevad piiride sulgemised ja reisipiirangud on olnud erinevate riikide vahel paigas juba eelmise aasta märtsikuust, leevenedes vaid paariks kuuks möödunud suvel, on meie ettevõte pandeemiatormi trotsinud nii hästi kui antud olukorras vähegi võimalik. Oleme andnud endast kõik, et kiirelt mõelda ja tegutseda, reageerida, muutuda, uuendada ja samal ajal eelkõige tagada kõigi klientide, töötajate ja partnerite ohutus, et saaksime edasi tegutseda nii 2021. aastal kui ka järgnevatel aastatel. Oleme andnud endast kõik ka selleks, et tagada meie investorite ja aktsionäride varade säilimine maksimaalses võimalikus ulatuses," ütles Nõgene.