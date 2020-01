Tallinlased kolivad Tartu üüriturule

Scandium Kinnisvara on viimase kuue kuu jooksul müünud Tartus üle 40 väikekorteri. 90 protsenti ostjatest plaanib korterid valmides välja üürida ehk tegemist on üüriinvestoritega. Investoritest 60 protsenti on tallinlased, edastades kohalikke investoreid paarikümne protsendiga.

Maia Lõško, Scandium Kinnisvara müügijuht: „Meie kogemus näitab, et Tallinna investorid otsivad viise, kuidas oma kinnisvaraportfelle mitmekesistada ja liikumine uude linna on selleks loogiline samm. Tartu on Tallinna järel aktiivsuselt Eesti teine üüriturg, kus nõudlus kvaliteetsete üürikorterite järgi ületab oluliselt pakkumist. Suur tudengite ja ka IT-spetsialistide arv tagab pideva vajaduse üüripindade järele, kusjuures nõudmised korterite kvaliteedile on viimase paari aasta jooksul märgatavalt tõusnud," kommenteeris Scandium Kinnisvara müügijuht Maia Lõško.

Kui kohalikud investorid vaatavad kortereid pigem ühekaupa, siis teistest linnadest pärit investorid eelistavad osta 2-3 korterit korraga samasse majja, et portfelli laiendamisel oleks suurem efekt.

„Paljud Tartu kinnisvarasse investeerijad kaaluvad võimalusena ka lühiajalist renti Airbnb ja Booking vahendusel. Täna on Tartu AirBnb turg veel lapsekingades ja puudu on kvaliteetsetest heas asukohas maitsekalt sisustatud korteritest. Investori seisukohalt võimaldab lühiajaline rent teenida paremat tootlust. Olulist rolli mängib siin usaldusväärse haldusteenuse pakkuja olemasolu, kes võtaks igapäevased toimetused ja ka korteri sisustamise enda kanda, et investeering oleks n-ö „välisinvestori" jaoks võimalikult passiivne," lisas Lõško.

Korterite ostustatistika näitab ka, et laenude osakaal on langemas ja ühe enam investeeritakse omakapitali.