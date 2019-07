Tallinn-Helsingi tunneli ehitusel saaks igal aastal tööd 26 000 inimest

Tunneli ehitus kestaks värske hinnangu kohaselt kuus aastat. Vesternbacka teatas, et veel sel nädalal allkirjastakse ühiste kavatsuste protokoll Hiina ühe suurima ehitusettevõttega CRCE, vahendab uudistekanal yle.fi.

Tema sõnul on raudtee-ehitusega tegeleval Hiina gigandil unikaalne oskusteave ulatuslike tunneliprojektide vallas, sest on rajanud juba 18 000 kilomeetri jagu raudteetunneleid.

"Teadmised on neil olemas," leidis Vesternbacka. "Lepe, mille me allkirjastame, aitab hoida tunneliprojekti graafikus."

Visionäär prognoosib, et tööd saaks tunneli ehitusega seoses 20 000 inimest Soomes ja 6000 inimest Eestis. Soome majandusuuringute keskuse juhi Pasi Holmi sõnul tundub see hinnang realistlik.

Vesternbacka sõnul ollakse valmis ehitusega alustama kohe, kui selleks on vajalikud load olemas. Ta on leidnud potentsiaalse investori, ARJ Holding LLC, kes panustaks 100 miljonit eurot, ja sõlminud tunneliprojekti rahastamiseks Hiina kapitali esindava Touchstone Capital Partnersiga 15 miljardi euro ulatuses vastastikuse mõistmise protokolli ehk mittesiduva eelkokkuleppe. Huvi on tema sõnul suur ka kohalike ja Euroopa investorite seas.