Tallinn-Helsingi vahel reisijate arv on aastaga kasvanud

Helsingi Sadama statistikast selgub, et kui mullu sõitis augustis kahe pealinna vahel 926 305 reisjat, siis tänavu on reisijaid olnud 971 112 ehk 44 800 inimest rohkem.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene rõõmustas kasvu üle, nähes kasvu just Aasia turistide hulgas.

"Hea meel on tõdeda, et reisijate absoluutarv on üle väga pika aja teinud lõpuks märkimisväärse sammu positiivses suunas. Osaliselt on see nii Euroopa kui Aasia turistide suurema huvi tulemus, samuti näeme laevadel järjest enam poodidest kaasaostvate klientide arvu suurenemist Soomest," sõnas ta.

"Loodame, et see trend on jätkuv ning püsiv, kuid põhjapanevaid hinnanguid saab anda aasta lõpus," lõpetas ta.