"Sõjas viirusega on majandus jätkuvalt löögi all ja pärast sisukat ja pikka arutlust oleme jõudnud äratundmisele, et selleks, et päästa Tallinna vanalinna, aga ka kesklinna ettevõtlus laiemalt, mis puudutab turistidele suunatud ärisid, viime Tallinna linna pindadel tegutsevatele toitlustus-, kaubandus- ja meelelahutusasutustele sisse rendivabastuse 80 protsendi ulatuses alates septembrist kuni detsembri lõpuni," lausus ta, lisades, et väliterrassid on võimalik paigutada linnaruumi tasuta.

Loe lähemalt Äripäevast.