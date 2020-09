Tallinn muudab uusarenduste parkimiskohtade nõuet

Linnavolikogu määrus pisut vähendab kesklinnas uusarenduste kohustuslike parkimiskohtade nõuet. Küll aga sunnib neid maa alla rajama. Väljaspool kesklinna tuleb tulevikus rajada iga korteri kohta vähemalt 1,3 parkimiskohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Äärelinnas parkimisnormatiiv kohati kasvab, sest me näeme ka päriselus seda, et uusarendustest tulevad meile juba taotlused "Hoovid korda" raames parkimisala laiendamiseks. Ehk siis parkimiskohti ei jagu. Kusjuures see ei sõltu ühistranspordist. See on lihtsalt olemasolev reaalsus. Selline olukord, kus automeri on ümber uusarenduse, ei ole tulevikus enam aktsepteeritav. Parkimine peaks olema majade sees," selgitas abilinnapea Andrei Novikov.

"Selline maa alla ronimine ja sundehitus seal on kahtlemata väga kallis ja see lööb ostja rahakotile. Keegi ju peab selle kinni maksma, eriti tänases olukorras. Ja me olemegi seal, kus parkimiskoht on sisuliselt sundost. Ja teatavasti parkimiskoha hind on 10 000 ja 20 000 euro vahel, seega oluline osa eriti just väikeste korterite puhul," kommenteeris kinnisvarafirmade liidu tegevjuht Tõnis Rüütel.