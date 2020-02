Tallinn rekonstrueerib sel aastal varasemast vähem teid

Tallinna mitmed suured teeede rekontrueerimis- ja ehitusprojektid, näiteks Reidi tee või Ülemiste liiklussõlm, on suuresti ehitatatud Euroopa Liidu rahalisel toel. Praegu on ebaselge, kas ja kui palju järgmisest eelarveperioodist abirahasid tuleb, kirjutab ERR.

Reidi tee ehituse maksis 85 protsendi ulatuses kinni Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Järgmisest aastast käivitub uus eelarveperiood, mille rahastamismudel on aga endiselt kokku leppimata. See kõik tähendab aga, et Tallinnas praegu suuri objekte ette ei võeta, tunnistas abilinnapea Kalle Klandorf.

"Me ei oska öelda, kui suur kaasrahastus tulevikus olema saab. Tavaliselt on Tallinna osa olnud 15-20 protsendi vahel, aga need objektid on olnud küllalt suured, nii et seesama 15 protsenti tähendab kümneid miljoneid eurosid. Praegu saame ehitada 100 protsenti Tallinna enda rahade eest, see on aga loomulikult palju väiksem summa, kui oleks kasutada ka Euroopa Liidu raha," rääkis Klandorf.